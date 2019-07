La coalizione guidata dal premier Shinzo Abe mantiene la maggioranza al Senato. Lo afferma l'emittente Nhk in base agli exit poll subito dopo la chiusura delle urne in Giappone, dove si e' votato per le legislative. Secondo Nhk, l'alleanza otterra' piu' di 63 seggi, ossia la maggioranza dei 124 seggi della Camera alta.