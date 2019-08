Giappone: in vendita per 28 milioni di dollari l'aereo di Stato

Il Giappone ha messo in vendita l'aereo di Stato utilizzato finora da premier e imperatore per i voli. L'Air Force One di Tokyo - scrive la Cnn - e' sul mercato alla cifra di 28 milioni di dollari. Si tratta di un Boeing 747-400 arricchito con i lussi degni dell'imperatore e dei 14 premier che lo hanno usato dal 1991 a oggi.

Il velivolo, di proprieta' della Forze di autodifesa giapponesi, e' stato modificato per includere una camera da letto, una doccia, un ufficio e un'area salotto. E ha spazio per ulteriori 85 poltrone. Con solo 16.332 ore di volo, ha "uno dei tempi d'uso piu' bassi del Boeing 747-400 al mondo", si legge nell'offerta di vendita. "Il velivolo e' stato mantenuto ai massimi standard possibili". Il 747-400 era uno dei aerei due utilizzati per i voli di Stato: entrambi sono stati ritirati per essere sostituiti da una coppia di jet Boeing 777-300ER.