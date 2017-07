Giappone: si dimette ministra della Difesa, colpo per Shinzo Abe

Dimissioni per la ministra della Difesa giapponese, Tomomi Inada, in seguito allo scandalo per la mancata divulgazione di documenti sulla partecipazione di militari nipponici a una missione di pace in Sud-Sudan. Si tratta di un duro colpo per il governo del premier conservatore e nazionalista Shinzo Abe, gia' in caduta libera nei sondaggi sul gradimento. Previsto un ampio rimpasto del gabinetto forse il prossimo 3 agosto, intanto l'interim della Difesa e' stato assegnato al ministro degli Esteri, Fumio Kishida. I guai di Abe non finiscono qui, il suo Partito liberal-democratico (PLD) al potere dal 1995, ha perso la recente consultazione locale a Tokyo, riuscendo a eleggere soltanto 23 consiglieri su 127 nell'Assemblea metropolitana della capitale giapponese. Successo per la nuova formazione "Cittadini innanzitutto per Tokyo" della giovane governatrice della capitale, Yuriko Koike, che potrebbe essere la futura rivale di Abe, il quale tuttavia sara' in carica sino al 2021.