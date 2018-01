Giappone: Usa si scusano per serie incidenti militari a Okinawa

Il segretario alla Difesa Usa Jim Mattis si e' scusato con il Giappone per una serie di incidenti che ha visto coinvolti elicotteri militari a Okinawa, la cui popolazione e' sempre piu' intollerante verso la presenza militare americana. Lo ha riferito un portavoce della Difesa giapponese. Ieri c'era stato un atterraggio d'emergenza di un elicottero dei marines su una spiaggia dell'isola e meno di 48 ore prima un altro elicottero aveva accusato problemi, ma altri incidenti erano avvenuti a settembre, ottobre, novembre e dicembre scorsi.

A dicembre un bambino era rimasto ferito dopo la caduta nel cortile della scuola del finestrino di una portiera da un elicottero militare in volo. Lo scontento della popolazione locale era gia' aumentato negli anni passati in seguito a una serie di gravi reati commessi dai membri delle Forze armate Usa e da dipendenti delle basi militari nella regione, tra cui stupri e omicidi. Il ministro della Difesa Itsunori Onodera ha chiesto a Mattis di prendere misure affiche' questo tipo di incidenti non si ripetano. Sull'isola di Okinawa, nel sud del paese, ci sono piu' della meta' dei 47.000 soldati americani di stanza in Giappone.