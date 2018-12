Gilet gialli, ancora proteste a Parigi. Bloccata la frontiera con l'Italia

Centinaia di manifestanti con i Gilet gialli sono comparsi - a sorpresa - a Parigi nel quartiere di Montmartre, su appello di uno dei leader del movimento, Eric Drouet. I negozi del quartiere, uno dei piu' turistici della capitale, hanno cominciato a chiudere le saracinesche. A Versailles, dove lo stesso Drouet aveva dato appuntamento su internet, nessun manifestante, tanto che le strade sono state riaperte. Polizia e blindati sono in allerta a Parigi ma anche a Lione, Tolosa, Orleans e in Bretagna.

I Gilet gialli avevano previsto di radunarsi a Versailles, ma - a quanto sembra - i programmi sono cambiati all'ultimo momento. Forse, spiegano fonti del movimento, per la scarsa affluenza unita all'imponente presenza di forze dell'ordine. Intorno alle 9, sulla sua pagina Facebook, Eric Drouet - uno dei portavoce - ha invitato tutti a dirigersi verso Montmartre e un'ora dopo i Gilet gialli erano gia' sulla spianata del Sacre'-Coeur.

Decine di 'gilet gialli' poi hanno bloccato per protesta la frontiera tra Francia e l'Italia, sull'A8. In direzione Francia-Italia e' la polizia italiana che blocca e filtra gli ingressi. In entrambe le direzioni si sono formati dei rallentamenti. Intanto, un automobilista e' rimasto ucciso questa notte in un incidente stradale provocato da un blocco dei Gilet gialli a Perpignan nel sud-ovest.





Si tratta della decima vittima dall'inizio della mobilitazione. Per il 6/o sabato consecutivo diversi gruppi di manifestanti si sono dati appuntamento sul web per nuove manifestazioni, come sta accadendo a Parigi a Montmartre. Bloccato questa mattina l'accesso al traforo del Monte Bianco. Il procuratore di Perpignan, Jean-Jacques Fagni, ha confermato la morte dell'automobilista, che ha tamponato un camion fermo a un blocco stradale all'ingresso dell'autostrada.

"Il conducente del tir - ha precisato il procuratore - e' rimasto sul posto aspettando l'arrivo della polizia, contrariamente alle persone che bloccavano la strada e che sono fuggite. Sono rimaste sul posto solo due o tre donne in gilet giallo, sotto shock, che hanno atteso la polizia". Numerosi i blocchi sulle strade e autostrade. Oltre al traforo del Monte Bianco, lunghe file sulla A7 dove i gilet gialli hanno bloccato l'autostrada a sud di Lione. La polizia e' intervenuta e il tentativo di sgombero e' in corso. A Versailles, dove uno dei portavoce, Eric Drouet, aveva dato appuntamento ai gilet gialli, pochissimi manifestanti e una lunga fila di camionette della polizia.