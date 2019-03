Gilet Gialli, la destra di Le Pen non rappresenta il movimento di protesta

Marine Le Pen non ha mai smesso di ripetere dai primi momenti di protesta verso la fine del 2018: “Il movimento dei ‘Gilet gialli’ incarna il riflesso delle mie idee. Questa rivolta non è altro che quella della Francia dei dimenticati", su cui ha costruito specificamente la sua immagine di portavoce succedendo a suo padre alla testa del partito di estrema destra. Le strade occupate con le processioni si ripetono ogni sabato per diciassette settimane, "Sono i nostri che sono in strada", dicono persino dal suo entourage.

“Una lettura del movimento molto parziale” afferma il barometro annuale sulla destra, diretto da Kantar Sofres dal 21 al 25 febbraio per Le Monde e USA informations su un campione di 1000 persone intervistate faccia a faccia. Questo studio dimostra che i “Gilet gialli" ei loro sostenitori sono più sensibili rispetto alla media delle idee di Marine Le Pen, ma è ben al di sotto di “un'offerta pubblica di acquisto” per il movimento, molto scettico su alcune tesi difese dalla Raduno Nazionale (RN, ex FN). Se il movimento dei "giubbotti gialli" converge con i sostenitori della RN per respingere l'Unione europea, i suoi attori sembrano molto meno preoccupati dai due totem dell'estrema destra: sicurezza e lotta all'immigrazione.

Tra i "giubbotti gialli", i pro Marine Le Pen sono ben lontani dall'essere la maggioranza: il 36% di coloro che hanno partecipato al movimento e il 37% di coloro che hanno sostenuto senza partecipare hanno approvato le idee difese dal RN. Questo rappresenta ancora 10 punti in più rispetto alla media francese (26%). Il 28% dei "giubbotti gialli" attivi e il 33% dei loro sostenitori afferma di aver già votato per il partito di estrema destra, contro il 21% degli intervistati in media.