Gilet gialli, Le Drian: "Trump non interferisca"

Parigi invita con decisione Donald Trump a non interferire negli affari interni della Francia, dopo che il presidente americano aveva scritto un tweet sui gilet gialli e l'accordo sul clima. "Noi non ci occupiamo di faccende politiche americane e desideriamo che cio' sia reciproco", ha detto al canale televisivo Lci il ministro degli Esteri, Jean-Yves, che ha aggiunto: "lasciate in pace" la Francia.

Francia: proteste Gilet Gialli, confermato fermo 1.220 persone

Sono in totale 1.723 le persone identificate e interrogate ieri durante le proteste dei Gilet gialli in tutta la Francia. Di questi, 1.220 sono state sottoposte a fermo giudiziario. I dati sono stati resi noti stamattina dal ministero dell'Interno, secondo cui ieri in tutto il Paese hanno manifestato 136.000 persone, con una partecipazione numericamente uguale a quella rilevata il primo dicembre.

Delle persone identificate durante le protesta la stragrande maggioranza e' a Pariti. La prefettura della capitale ha specificato che sono stati 1.082 i dimostranti interrogati dlla polizia. E' un numero record, considerato che sabato primo dicembre erano stati 412.