Incontro Di Maio-gilet gialli, il governo francese: "Ingerenza inaccettabile"

Ira della Francia sull'incontro Di Maio-gilet gialli

Non è passato inosservato il colloquio di ieri fra i leader dei gilet gialli e gli esponenti del M5S, Di Maio e Di Battista. "L'incontro del vice premier italiano, Luigi Di Maio, con i 'gilet gialli' a Parigi e' una provocazione inaccettabile" per il ministero degli Esteri francese, sotto la guida di Jean-Yves Le Drian.

La Francia: "Da Di Maio provocazione inaccettabile"

"Questa nuova provocazione non è accettabile tra Paesi limitrofi e partner nell'Unione europea", ha spiegato un portavoce del ministero in un briefing con la stampa. "Di Maio, che ricopre responsabilità governative - ha aggiunto - deve fare attenzione a non indebolire, con le sue ripetute interferenze, le nostre relazioni bilaterali, nell'interesse della Francia e dell'Italia".