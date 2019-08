Gli Amish vivono in un mondo di fiaba

In un mondo in cui ogni giorno nascono nuovi gruppi religiosi, Amish spicca per la sua totale

differenza rispetto agli altri. Il culto nacque in Svizzera ma fu subito attaccato dalla Germania

proprio per la differenza di vedute. Cosi' gli amish furono costretti ad abbandonare il vecchio continente e sbarcare in America. Qui trovarono aree dove il terreno era fertile, ed in

abbondanza. Scelsero la Pennsylvania, esattamente la zona di Lancaster.In poco tempo

dimostrarono di essere i migliori contadini di questa nazione.

Gli amish non fanno mai uso di elettricita',del telefono,della radio. Lavorano i campi con superbi cavalli belgi che curano con affetto. Mangiano soltanto quello che i loro campi producono. Si alzano alle quattro del mattino e via ai campi. Due ore dopo fanno colazione:uova in abbondanza,

salsicce,pancetta,pane fatto in casa,succo d'arancia.Tutto in abbondanza.Pero' poi ti dicono che

tornano a casa per la cena.verso le 18,niente durante l'intero giorno.

Le ragazze vestono modestamente,gonne lunghe,camicette,un caschetto in testa,niente

make up. I giovani possono corteggiarle quando raggiungono 18 anni e pensano al matrimonio.

Il giorno dopo le nozze l'intero villaggio si riunisce e costruisce in un solo giorno un immenso

granaio dove ripongono i prodotti coltivati.

Una volta riuscii ad ottenere il permesso di visitare Lancaster. Tre ore di auto da New York.Paesi con nomi strani: Paradise,Bird on Hand,Intercourse.Per strada un

cartello:

apple pie for you,torta di mele per voi.Noi tre ne mangiammo due ciascuno. Erano molto buone.

Cercai qualcuno per pagare.nessuno, non c'era anima viva. Finalmente notammo un cartello :nessun pagamento e' richiesto.Ma lasciammo qualcosa. Prima di entrare Lancaster incontrammo i tradizionali furgoncini di legno,completamente neri con una finestrina come nei cellulari da trasporto. Un uomo ci indirizzo' verso un bed and breakfast. Stanza pulita.Una grossa caandela su un tavolino. Buio dappertutto. una singolare sensazione di

disagio. IL giorno dopo,grossa colazione e i capi ci portarono in giro presentandoci la gente del villaggio,tranuilla ma sempre pronta a rispondere alle nostre domande.Anche qui amish

diversa.Un dollaro mi dissero quando chiesi il conto.

Incredibile.

Una volta sull'autostrada ci guardammo un po l'un l'altro Uno di noi disse: no no,quello e' un villaggio creato da Walt Disney. Invece era un paesotto americano che i simpatici amish avevano mutato in un pulito mondo di fiaba.