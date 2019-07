Grecia, l'ultimo appello di Tsipras. Ma i conservatori sono avanti di 10 punti

Alla vigilia delle elezioni legislative, i conservatori di Nea Demokratia sembrano aumentare il proprio distacco nei confronti di Syriza, il partito del premier greco Alexis Tsipras. Negli ultimi due sondaggi, la formazione guidata da Kyriakos Mitsotakis ha un vantaggio che supera i 10 punti percentuali: stando alle rilevazioni, Nuova democrazia e' data intorno al 38% dei consensi, che permetterebbe al partito attualmente all'opposizione di assicurarsi una comoda maggioranza sui complessivi 300 deputati del Parlamento greco, anche grazie ad un bonus di 50 parlamentari che la legge elettorale greca assegna alla prima forza politica. Sull'altro fronte, i sondaggi danno il partito del premier intorno al 26%. Nel 2015 Syriza aveva vinto le elezioni con un trionfale 36,3% dei consensi. Nel suo ultimo comizio, Tsipras non si da' tuttavia per vinto: "Ci dobbiamo tutti ricordare dove stava la Grecia nel 2014 e dove sta adesso", ha detto il premier venerdi' sera riferendosi ai risultati economici ottenuti, che hanno permesso ad Atene di uscire dallo schermo di salvataggio Ue, e questo adottando misure di austerita' pari a 65 miliardi di euro, mentre il tasso di disoccupazione e' calato dal 26 al 18%, il tutto a fronte di prestiti elargiti da Ue, Bce e Fmi per un totale di 289 miliardi di euro in tre programmi successivi nel 2010, nel 2012 e nel 2015. "Non riconsegneremo le chiavi del Paese a coloro che l'hanno portato gia' una volta alla bancarotta", ha detto ancora Tsipras. "Nessuno deve stare lontano dalle urne, nessuno eviti questa lotta", ha concluso. Originariamente le elezioni parlamentari erano fissate per il prossimo ottobre, ma in seguito alla batosta delle Europee Tsipras aveva annunciato il voto anticipato.