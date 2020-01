Grecia: Ekaterini Sakellaropoulou eletta presidente, è la prima donna

Il Parlamento greco ha eletto una donna presidente della Repubblica, per la prima volta nella storia del Paese: e' un magistrato specializzato in diritto ambientale. Ekaterini Sakellaropoulou, 63 anni, attuale presidente del Consiglio di Stato, ha raccolto al primo scrutinio 261 voti su 300. E' stata votata anche dall'opposizione di centrosinistra.

Sakellaropoulou, 63 anni, è da poco più di un anno presidente del Consiglio di Stato, il massimo tribunale amministrativo greco. Nata a Salonicco nel 1956 da una famiglia proveniente dalla provincia di Xanthi nel nord-est, la Sakellaropoulou ha studiato legge all'Università di Atene per poi specializzarsi in Diritto pubblico a Parigi. A metà degli anni '80, fu ammessa al Consiglio di Stato e fu promossa consigliera nel 2000. Nell'ottobre del 2015 è stata nominata vicepresidente di questo importante organismo giudiziario. Nell'ottobre 2018 è stato il governo di Syriza a proporla per la carica di presidente del Consiglio di Stato, per la sua sensibilità in tema di diritti civili, minoranze e rifugiati.