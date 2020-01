Haftar non ha firmato la tregua. Crisi libica, fallimento a Mosca

Il generale Khalifa Haftar ha lasciato Mosca senza firmare l'accordo di cessate il fuoco già sottoscritto ieri dal premier del governo di accordo nazionale, Fayez al Sarraj. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando una fonte libica. "Haftar ha lasciato Mosca. Non ha firmato l'accordo", ha detto la fonte.



Secondo quanto riportato da Al Arabiya, Haftar ha denunciato l'assenza di alcune sue richieste nel documento di cessate il fuoco, in particolare il ritiro delle forze turche dalla Libia. Inoltre, secondo le fonti sentite dall'emittente araba, il generale libico avrebbe chiesto la revoca dell'accordo tra la Turchia e il governo di accordo nazionale.



LIBIA: HAFTAR NON FIRMA CESSATE IL FUOCO, VERSO RINVIO CONFERENZA BERLINO - Si va verso un rinvio della conferenza di Berlino, che, seppure non annunciata ufficialmente, avrebbe potuto tenersi domenica prossima, 19 gennaio. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti qualificate, dopo che il generale Khalifa HAFTAR - che aveva chiesto fino a questa mattina per valutare il documento sul cessate il fuoco - ha lasciato Mosca senza firmare l'accordo, sottoscritto invece dal capo del governo di Tripoli, Fayez Serraj.



LIBIA: TV, RIPRESI SCONTRI A SUD DI TRIPOLI - Ripresi questa mattina gli scontri a sud di Tripoli, dopo il fallimento dei colloqui di Mosca sull'accordo per il cessate il fuoco, che il generale Khalifa Haftar non ha voluto firmare. Lo ha riferito la tv al Arabiya, mentre il sito di al Wasat, citando testimoni, riferisce di colpi d'artiglieria sparati nei sobborghi di Salah Al-Deen e Ain Zara, nella capitale libica.



Libia, Lavrov: le parti tornino al negoziato, non usino la forza - All'indomani del rifiuto del generale Khalifa Haftar di firmare l'accordo di cessare il fuoco negoziato dalla Russia con la Turchia, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha invitato le parti in conflitto in Libia "a negoziare e a non usare la forza". Haftar ha lasciato Mosca senza aver sottoscritto l'intesa, firmata ieri dal premier del governo di accordo nazionale Fayez al Sarraj. Nella conferenza stampa tenuta dopo l'incontro con l'omologo dello Sri Lanka, riportata dalla Ria Novosti, Lavrov ha sottolineato che Mosca continuerà ad adoperarsi per favorire la stabilizzazione della Libia.