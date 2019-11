Hong Kong, ancora scontri tra manifestanti e agenti

Migliaia di manifestanti di nuovo in piazza ad Hong Kong e nuovi scontri con la polizia: in Fenwick Street, vicino al comando della polizia, sono stati lanciati gas lacrimogeni. In punti nevralgici la polizia ha schierato i cannoni ad acqua. Folle di manifestanti vestiti di nero, molti dei quali indossano maschere facciali nonostante un recente divieto, hanno riempito Causeway Bay, un popolare quartiere commerciale. Appena ieri la Cina ha lanciato l'ultimo avvertimento che non avrebbe tollerato alcuna sfida al sistema di governo di Hong Kong e ha pianificato di promuovere l'educazione patriottica nella citta', che ha visto 22 fine settimana consecutivi di proteste condotte dai giovani.