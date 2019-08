Sotto pressione di Pechino, la compagnia aerea di Hong Kong Cathay Pacific, ha avvertito i suoi dipendenti che potrebbero essere licenziati se "sostengono o partecipano alle proteste illegali". L'avvertimento è contenuto in un messaggio allo staff dell'amministratore delegato, Rupert Hogg, il quale ha intimato ai dipendenti in particolare di non sostenere o partecipare alle nuove proteste all'aeroporto internazionale dell'ex colonia britannica, previste per oggi.