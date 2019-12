Hong Kong, Cina sospende visita navi da guerra Usa. E sanziona una Ong

Hong Kong: Pechino sospende visite navi da guerra Usa

La Cina ha annunciato la sospensione delle visite di navi da guerra statunitensi a Hong Kong, per via dell'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, firmato la settimana scorsa dal presidente Usa, Donald Trump. La Cina ha annunciato inoltre che imporrà sanzioni alle Ong con base negli Usa, che hanno agito "male" in relazione alle proteste ad Hong Kong. Le sanzioni, ha fatto sapere la portavoce del Ministero degli Esteri Hua Chunying, riguarderanno organizzazioni come il National Endowment for Democracy, Human Rights Watch e Freedom House.