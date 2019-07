Hong Kong: decine di migliaia in piazza contro il governo

Hong Kong e' testimone di una nuova vasta protesta antigovernativa per la settima domenica consecutiva. Una serie che sembra senza fine di proteste che hanno nel mirino la crisi che stavolge l'hub finanziario che si e' accesa dopo anni di governo cinese. La citta' e' piombata nella peggior crisi della sua storia, con settimane di cortei e scontri con la polizia. Le proteste iniziali erano state innescate dal dibattito parlamentare, ora sospeso, per una nuova legge sull'estradizione verso la Cina. Ma poi, la protesta si e' evoluta in un piu' vasto movimento che chiede riforme democratiche, suffragio universale e di fermare gli indebolimenti delle liberta' nel territorio semi-autonomo dell'ex colonia britannica.