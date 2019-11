Hong Kong: frecce e catapulte contro agenti, duri scontri

Gli scontri tra manifestanti e polizia tornano a infiammarsi a Hong Kong, dove gli studenti del Politecnico, sulla penisola di Kowloon, dall'interno dei campus, hanno scagliato frecce - una delle quali conficcatasi nel polpaccio di un agente - e usato le catapulte costruite nei giorni scorsi per lanciare bottiglie molotov contro la polizia. Gli agenti hanno fatto ricorso ai gasi lacrimogeni e agli idranti caricati con liquido chimico blu, come mostrano immagini diffuse on line, tenendosi a distanza dalle linee di difesa erette dagli studenti-manifestanti. La situazione e' "in rapido deterioramento", scrive la polizia di Hong Kong in un post su Facebook, condannando con forza l'episodio. "Chiediamo a tutti i cittadini di non dirigersi verso l'area del PolyU", il Politecnico, "perche' la situazione si sta rapidamente deteriorando".