Hong Kong: getto blu dell'idrante su moschea, scuse di Lam all'imam

La leader di Hong Kong, Carrie Lam, ha presentato le scuse della sua amministrazione all’imam della moschea sulla penisola di Kowloon: nella giornata di domenica, il luogo di culto era stato colpito dal getto di colore blu di un idrante usato per disperdere la folla di manifestanti anti-governativi. Lam si è recata alla moschea di buon mattino, accompagnata dal capo della Polizia, Stephen Lo, e ha avuto un colloquio di circa venti minuti con il religioso, al termine del quale non ha rilasciato dichiarazioni. Alcuni rappresentanti della moschea hanno successivamente confermato che Lam e Lo si sono recati per porgere le scuse per l’incidente, già riconosciuto come un errore dall’amministrazione in un messaggio nel quale non venivano, però, presentate scuse formali. I rappresentanti hanno confermato che le scuse sono state accettate e hanno ringraziato i fedeli che sono accorsi a ripulire la moschea dal liquido blu. Il tempio di Kowloon è il principale luogo di culto per circa trecentomila musulmani che vivono a Hong Kong. Un rappresentante della moschea, Zoheir Tyebkhan, citato dal South China Morning Post, ha confermato che i fedeli musulmani di Hong Kong non intendono essere coinvolti nelle proteste anti-governative in corso da oltre quattro mesi nell’ex colonia britannica, e ha invitato la comunità musulmana nella città a mantenere la calma.