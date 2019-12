Hong Kong, la Cina chiede aiuto all'Italia: "Siamo amici, sosteneteci"

La Cina auspica il sostegno dell'Italia, Paese "amico", sulle questioni relative a Hong Kong. Lo rende noto l'ufficio del portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino in un comunicato, dopo le polemiche dell'Ambasciata cinese in Italia sulla video-conferenza dell'attivista pro-democratico di Hong Kong, Joshua Wong, definite "inaccettabili" dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e sulla possibilita' che il Parlamento italiano voti una mozione a sostegno delle proteste nell'ex colonia britannica. "Cina e Italia sono due Paesi amici", si legge nella nota, che punta a gettare acqua sul fuoco.

"Le due parti hanno sempre mantenuto la comunicazione su questioni di comune interesse. 'Un Paese, due sistemi'" - il modello con cui la Cina regola il suo rapporto con Hong Kong - "e' il migliore assetto istituzionale per Hong Kong per mantenere la prosperita' a lungo termine e la stabilita' dopo il suo ritorno" alla Cina, nel 1997. "La sua continua attuazione con successo a Hong Kong non e' solo nell'interesse della Cina, ma anche nel comune interesse di tutti i Paesi al mondo, Italia inclusa. Porre fine alle violenze e ai disordini e ripristinare l'ordine sono le priorita' di Hong Kong. Auspichiamo che l'Italia sosterra' la posizione della Cina nelle questioni relative a Hong Kong".