HONG KONG: MANIFESTANTI A TRUMP, 'SALVACI TU'

Dopo la richiesta di aiuto alla cancelliera Angela Merkel - in vista della sua partenza per la Cina - la protesta della piazza a Hong Kong si rivolge ora a Donald Trump: diretti verso la sede del consolato americano, i manifestanti sventolavano oggi bandiere americane e portavano cartelli e striscioni con scritte indirizzate al presidente: "Presidente Trump, per favore salva Hong Kong", oppure, con riferimento allo slogan della campagna elettorale di Trump, "Fai tornare Hong Kong ad essere grande", e ancora, 'Libera Hong Kong dalla Cina".

Tra le richieste dei manifestanti, quella dell'approvazione da parte americana del "Hong Kong Human Rights and Democracy Act", promosso dai senatori democratici, che imporrebbe all'amministrazione Washington di certificare il mantenimento dell'alto grado di autonomia di Hong Kong su base annuale per confermare lo speciale status commerciale di cui beneficia l'ex colonia britannica.