Hong Kong, manifestanti tentano irruzione in Parlamento

Hong Kong, la tensione si fa più alta. Un gruppo di manifestanti ha tentato di sfondare le porte in vetro della sede del parlamento per fare irruzione. Lo riporta la Cnn che pubblica le immagini del gruppo che con pesanti tubi di acciaio e grossi carrelli in ferro prova a forzare l'ingresso. La polizia, in assetto antisommossa, ha spruzzato spray al peperoncino contro i manifestanti e ha intimato loro di allontanarsi o userà la forza.

La polizia in attesa all'interno del Consiglio legislativo di Hong Kong in tenuta antisommossa ha tentato di comunicare con i manifestanti all'esterno usando un microfono.

C'è stato uno stallo duro tra le due parti, secondo quanto riferisce la CNN, da quando i manifestanti hanno spinto un carrello di metallo attraverso una delle porte di vetro dell'edificio. La polizia sta ancora alzando la bandiera rossa, avvertendo i manifestanti di non caricare.