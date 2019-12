Hong Kong, Natale di proteste: polizia usa spray urticante

Manifestanti anti-governativi hanno inscenato un nuovo flash-mob in diversi centri commerciali di Hong Kong, per un'altra giornata di protesta, all'indomani della notte di violenza e vandalismo vissuta dalla ex colonia britannica, dove ieri la polizia è intervenuta con i lacrimogeni.

Anche oggi, nel giorno di Natale, la mobilitazione si è svolta non senza tensioni, con gli agenti che hanno usato spray al peperoncino per disperdere la folla. La polizia anti-sommossa, riporta il South China Morning Post, è intervenuta fuori dal Langham Place, a Mong Kok, e al New Town Plaza a Sha Tin, dove si è scontrata con manifestanti vestiti di nero e col volto coperto. Testimoni oculari hanno riferito di agenti che portavano via "diversi giovani".