Hong Kong, ok polizia a nuova marcia pro democrazia: "Ma sia pacifica"

Hong Kong: ok polizia a marcia pro-democrazia, "ma sia pacifica"

Nuova marcia di protesta a Hong Kong, domenica prossima, organizzata dal Civil Human Rights Front, la sigla di attivisti che ha portato per le strade dell’ex colonia britannica milioni di persone a giugno scorso contro la legge sull’estradizione, in seguito ritirata dall’amministrazione guidata da Carrie Lam. Il corteo sfilerà fino a Chater road, nel distretto finanziario di Central, e ha ottenuto la lettera di non obiezione della polizia. L’iniziativa, alla quale si prevede una massiccia partecipazione, è dedicata ai diritti umani in vista della giornata internazionale del 10 dicembre e punta a sostenere il movimento di protesta anti-governativa dopo la vittoria dei pro-democratici alle elezioni per i consigli distrettuali del 24 novembre scorso. L’inizio è previsto per le 15, le 8 in Italia, da Victoria Park e il raduno è fissato a partire dalle 12, ora locale. L’evento, la cui conclusione è prevista per le 22 locali, le 15 in Italia, sarà il primo test per il nuovo capo della polizia di Hong Kong, Chris Tang Ping-keung, nominato commissario capo il mese scorso, e che nelle prossime ore ha in programma un incontro a Pechino con alti funzionari del Ministero della Pubblica Sicurezza cinese, prima di fare ritorno a Hong Kong in tempo per dirigere le operazioni degli agenti. Il via libera della polizia, garantito a condizione che i manifestanti seguano le indicazioni delle forze dell’ordine, è il primo per un evento di grandi dimensioni organizzato dal Civil Human Rights Front da agosto scorso.

“Speriamo che i nostri cittadini possano mostrare al mondo che Hong Kong è in grado di tenere una manifestazione su larga scala in maniera pacifica”, ha commentato oggi Tang, invitando gli organizzatori a non fare ricorso alla violenza. La città sembra rifiatare dopo quasi sei mesi di proteste anti-governative, sfociate il mese scorso nel caos e in battaglie tra polizia e manifestanti, anche se domenica scorsa la polizia aveva fatto nuovamente ricorso ai gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti, prima volta da quando Tang è a capo delle forze dell’ordine dell’ex colonia britannica. “Crediamo che la marcia e la manifestazione saranno pacifici, se la polizia non provocherà i partecipanti”, è stata la replica del portavoce del movimento Jimmy Sham Tsz-kit, citato dai media di Hong Kong.