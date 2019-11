Hong Kong, per la prima volta soldati cinesi in strada

I soldati dell'esercito di Liberazione Popolare cinese, di stanza a Hong Kong, sono scesi per la prima volta per le strade dell'ex colonia britannica dall'inizio delle proteste anti-governative, per rimuovere i mattoni e gli altri oggetti usati dai manifestanti per impedire la circolazione. Lo riferiscono i media di Hong Kong. Non in divisa ma in tenuta da lavoro - indossavano pantaloncini neri e t-shirt verdi - i militari hanno affiancato gli agenti e i residenti, nell'operazione di pulizia delle strade, utilizzando secchi rossi. Si tratta della prima volta, in oltre un anno, che i soldati dell'Elp sono coinvolti in lavori sociali.