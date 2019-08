Hong Kong: polizia schiera cannoni ad acqua, ieri 40 feriti

Non si fermano le proteste ad Hong Kong degli attivisti della democrazia che continuano a manifestare (da venerdì) all'aeroporto internazionale, dove è in programma un nuovo sit-in. Ma intanto, riferisce l'Associated Press, la polizia ha deciso di dispiegare per le strade veicoli pesanti equipaggiati con cannoni ad acqua. Ieri gli scontri sono stati particolarmente violenti e i manifestanti hanno accusato al polizia di eccessivo uso della forza, in particolare nella stazione di Kwai Fong, dove sono avvenuti ripetuti lanci di gas lacrimogeni. Secondo quanto riferito dal South China Morning Post i feriti nelle violenze di ieri sono stati una quarantina. La più grave è una ragazza che rischia di perdere un occhio dopo essere stata colpita da proiettili a cuscinetto.