Hong Kong: primo giorno scuola, ma migliaia studenti vanno in piazza

Migliaia di studenti delle scuole superiori a Hong Kong sono scesi in piazza, nel primo giorno di scuola del nuovo anno accademico, a sostegno delle manifestazioni pro-democrazia che da settimane si succedono nella città. Secondo gli organizzatori, più di 10 mila alunni della regione amministrativa speciale cinese si sono uniti alle proteste e in varie scuole sono state organizzati minuti di silenzio e catene umane. Intanto è tornato alla normalità il funzionamento della metro, che domenica era stato sospeso nella linea che collega l'aeroporto dopo una serie di atti vandalici da manifestanti violenti. Le proteste domenica avevano cercato di rallentare il traffico verso lo scalo, uno degli hub più trafficati in Asia e dove i manifestanti sono riusciti a far cancellare migliaia di voli, in una gigantesca protesta ad agosto.