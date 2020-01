Hong Kong, un milione in piazza per la marcia pro-democrazia. Scontri

Hong Kong, per organizzatori 1 milione persone a marcia pro-democrazia

Secondo gli organizzatori delle proteste prodemocrazia a Hong Kong, alle manifestazioni del primo giorno del 2020 hanno partecipato 1,3 milioni di persone. Lo ha riferito Hong Kong Free Press. Le autorità, ha fatto sapere AP, hanno dichiarato che le dimostrazioni sono state in gran parte pacifiche, ma cinque persone sono state arrestate per danni, per il sospetto che abbiano vandalizzato una banca lungo il percorso del corteo. I manifestanti hanno anche lanciato bombe Molotov e pattume contro gli agenti della sicurezza nel distretto Wan Chai, mentre marciavano. La polizia ha usato spray urticanti e gas lacrimogeni contro di loro, sebbene il governo abbia affermato che sia stata "usata la minima forza necessaria" per disperderli.

Hong Kong: almeno 400 arresti in marcia Capodanno

Oltre 400 persone sono state arrestate a Hong Kong, nel corso della marcia pro-democrazia, che secondo gli organizzatori ha portato in strada piu' di un milione di manifestanti, ma durante la quale si sono verificati scontri con le forze dell'ordine. A riferirlo e' stata una fonte della polizia, citata dal South China Morning Post. La settimana scorsa, la polizia ha fatto sapere che in tutto, dall'inizio delle proteste anti-governative i primi di giugno, gli arresti effettuati sono stati 6.494.