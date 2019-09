Hong Kong: Wong si candida a elezioni, "siamo ancor piu' determinati"

Joshua Wong, l’attivista pro-democratico più noto di Hong Kong, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni a livello distrettuale nell’ex colonia britannica, previste a novembre, e ha incoraggiato le proteste pro-democratiche in corso da oltre tre mesi nell’ex colonia britannica. L’annuncio di Wong è arrivato in occasione del quinto anniversario dell’inizio delle proteste di Occupy Central, che tra il settembre e il dicembre 2014 bloccarono per 79 giorni il centro di Hong Kong, chiedendo libere elezioni. “Cinque anni fa avevamo detto che saremmo tornati e siamo tornati con una determinazione ancora più forte”, ha detto oggi durate una conferenza stampa in cui ha annunciato la sua volontà di ricandidarsi.

