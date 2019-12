Hong Kong, Xi Jinping: "Non tollereremo interferenze esterne"

Hong Kong: Xi, non tollereremo alcuna interferenza esterna

La Cina non tollererà alcuna interferenza esterna nelle questioni di Hong Kong e Macao, le due ex colonie oggi regioni amministrative speciali di Pechino. “Dopo il ritorno di Hong Kong e Macao, non c’è bisogno di forze esterne che ci dettino cosa fare”, ha detto il presidente Xi Jinping, a Macao, in un discorso pronunciato alla cerimonia per celebrare i venti anni dal ritorno alla Cina della ex colonia portoghese e durante il quale ha elogiato il modello “un Paese, due sistemi” come “la migliore disposizione” per le ex colonie tornate alla Cina. “Non tollereremo nessuna interferenza esterna a Hong Kong e Macao”, ha ribadito Xi nel suo discorso.

Hong Kong: Xi, "un Paese, due sistemi" è il modello migliore

Il presidente cinese, Xi Jinping, elogia il modello “un Paese, due sistemi” come la migliore disposizione per le due ex colonie tornate alla Cina. Da Macao, dove oggi si celebra il ventesimo anniversario del ritorno dell’ex colonia portoghese alla Cina, Xi ha sottolineato il patriottismo dell’ex colonia che, al contrario di Hong Kong, non ha assistito a turbolenze causate da proteste anti-governative e dove “la società lavora assieme per salvaguardare la sovranità, la sicurezza e la prosperità a lungo termine” della Regione Amministrativa Speciale cinese. “I compatrioti riconoscono che un Paese è la precondizione di due sistemi”, ha scandito Xi, sottolineando l’interpretazione di Pechino della formula con cui il governo cinese si rapporta alle due Regioni Amministrative Speciali. “L’esperienza dimostra che il modello ‘un Paese, due sistemi’ deve essere messo in atto alla lettera e nello spirito”, ha aggiunto il presidente cinese.