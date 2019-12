Huawei e Nokia scelte da Telefonika Deutschland per sviluppare il 5G

La Germania apre le porte a Huawei. Telefonica Deutschland ha infatti scelto Nokia e Huawei per costruire la sua rete 5G. L'inclusione del colosso cinese nello sviluppo del 5G, rivelata da Reuters, può avere importanti ricadute non solo dal punto di vista operativo ma anche politico. La comunicazione arriva infatti durante un acceso dibattito all'interno del governo tedesco sull'opportunità o meno di tener conto degli avvertimenti degli Stati Uniti sulla possibile minaccia per la sicurezza rappresentata dall'azienda di Shenzhen.

Telefonica Deutschland (che opera con il marchio O2) è uno dei pochi operatori europei ad aver nominato Huawei come un fornitore 5G, ricorda Reuters, in seguito al primo mittente Sunrise of Switzerland, la cui rete 5G costruita da Huawei è diventata operativa all'inizio di quest'anno. Il tutto mentre i legislatori tedeschi stanno ancora valutando la possibilità di inserire un ulteriore controllo sulla fornitura in materia di telecomunicazioni e 5G.

Berlino vuole rafforzare la certificazione tecnica e il controllo della governance di un fornitore, mentre i legislatori stanno ancora valutando se introdurre un ulteriore controllo parlamentare. Le richieste di un vero divieto Huawei sono sbiadite negli ultimi tempi. "Speriamo che questa finestra di incertezza sia la più breve possibile - non abbiamo ancora la certificazione per nessuno dei nostri fornitori", ha dichiarato Markus Haas, CEO di Telefonica Deutschland, ai giornalisti durante una teleconferenza. Gli altri due operatori di telefonia mobile tedeschi - il leader di mercato Deutsche Telekom e Vodafone - sono clienti esistenti di Huawei ma devono ancora confermare pubblicamente se aderiranno al leader delle reti con sede a Shenzhen per il 5G.

I lavori dovrebbero iniziare all'inizio del 2020 e Telefonica Deutschland ha dichiarato che dovrebbe avere il 5G attivo e funzionante a Berlino, Amburgo, Monaco, Colonia e Francoforte entro la fine del 2021. Un anno dopo, sarebbero coperte 30 città con una popolazione di 16 milioni. Il prossimo anno verrà presa una decisione sulla scelta dei fornitori della sua rete "core" più sensibile, ha fatto sapere l'azienda. Nel frattempo, c'è da aspettarsi qualche reazione negativa da Washington.