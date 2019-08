I matti americani in un'isola deserta

Quanti matti vivono negli Stati Uniti? Per Trump bisogna cercarli,scovarli e poi assicurarsi che non abbiano armi da fuoco. Una strenua difesa di Trump su questo punto,d'accordo con la Associazione Nazionale Fucili.. I democratici da sempre insistono sul controllo delle armi,ossia abolire la vendita di pistole,fucili,mitragliette eccetera. Dopo gli ultimi due massacri nel Texas e Ohio,pare pero', che anche i democratici si appoggiano sul controllo ad personam. Come cercare il classico ago in un pagliaio.

Si insiste sul controllo delle menti, Chi e' malato di mente quasi certamente e' pronto a sparare per qualche motivo, dicono.Idee a destra e a sinistra su come individuare i pazzi. Non ci sono piu' manicomi,gli psichiatri non possono dire - legalmente - tizio e caio e' pronto a fare un mass shooting. I medici di casa affermano che a loro spetta curare malattie fisiche,non della mente.

Allora? Bisogna studiare il carattere di una persona,come si e'comportato negli anni,chi ha frequentato, perche' odia tanto la gente al punto che e' pronto a ucciderne a decine,a centinaia,Ripetiamolo::in questa nazione vivono 330 milioni di persone. Un esame individuale richiederebbe 30-40 anni. Non si tratta di fare considerazioni sciocche. Semmai si tratta di ammettere l'inutilita' della proposta. I democratici,forse,sono piu' pratici. Abolire la vendita delle armi.

Si puo' fare, Ma come ootranno abolire l'uso delle armi gia; in possesso dei matti? In USA hanno calcolato, ci sono in giro 393 milioni di pistole,fucili,mitragliette, Piu' dell'intera popolazione. Chi e' per il secondo emendamento della Costituzione,insiste che la legge permette il possesso di questi... giocattoli. Scontri nel Congresso praticamente ogni giorno.

Ieri il presidente ha detto:"Ho dalla mia i due partiti. Repubblicani e democratici cominciano a credere che occorre creare un sistema nuovo,modernissimo per individuare i matti e fermarli prima che pressino i grilletti. :Punto e a capo. Allora? Ci sarebbe un rimedio. Studiare i 200 e piu' anni d vita di questa nazione per capire che l'arma e' nel sangue degli americani.Non tutti. Diciamo il 90 per cento. Vuol dire che 40 milioni di statunitensi non vogliono fare massacri. Bene.Basta spedire in una isola deserta i 300 e piu' matti e lasciarli liberi di uccidersi a vicenda. Pero' sara' un problema trovare un'isola deserta capace di accogliere tanti matti.