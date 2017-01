I russi non si fidano più di Trump. Divisioni su Ucraina, Iran, Cina...

E' già finita la luna di miele tra Mosca e Washington? Sembra incredibile ma potrebbe essere proprio così. Secondo un sondaggio realizzato nei giorni scorsi dall'istituto indipendente Levada Center, meno della metà dei russi (solo il 45%) ritiene che le relazioni con gli Stati Uniti d'America miglioreranno con Donald Trump numero uno della Casa Bianca. Nel novembre del 2016, dubito dopo le elezioni presidenziali Usa, ben il 54% era ottimista sui rapporti tra Est e Ovest.

Addirittura il 10% dei russi pensa che le relazioni con Washington peggioreranno rispetto a quando presidente era Barack Obama, con un incremento del 3% rispetto a due mesi. Il 29% ritiene che non ci saranno cambiamenti mentre il 15% degli intervistati non ha saputo rispondere. I motivi di divisione tra Russia e Stati Uniti non mancano, a cominciare dalla situazione in Siria. Trump vuole rivedere con l'accordo con l'Iran sul nucleare ma al tempo stesso Putin ha in Teheran uno dei principali alleati nel sostegno a Damasco e ad Assad.

C'è poi l'asse tra Mosca e Pechino, sempre più forte soprattutto sul tema del gas, che cozza con la strategia economica anti-Cina (e anti-Germania) delle politiche di Trump. Nella capitale russa il timore forte è che il nuovo presidente americano alla fine decida di non "abbandonare" l'Ucraina di Porošenko mantenendo quindi una forte presenza a Kiev e nell'Est Europa. Ovviamente tutto ciò non si sposa con l'interesse del Cremlino di tornare ad avere un'influenza sui paesi ex sovietici.

Altro tema di divisione potrebbero essere i curdi che Trump non sembra così intenzionato a difendere, per tenere buoni i rapporti con la Turchia di Erdogan, ma che hanno da oggi in Putin un nuovo sponsor.

