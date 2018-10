Il Brasile di Bolsonaro: 4 o 5 generali nel governo. Heleno alla Difesa

"Quattro o cinque generali" saranno presenti nel nuovo governo brasiliano. L'annuncio è stato dato pochi giorni fa da Gustavo Bebianno, presidente del Partito di Bolsonaro (Social Liberal Party), sulla rivista O Globo. Jair Bolsonaro, neo-eletto presidente del Brasile, formerà il suo governo a gennaio. Una squadra che dovrebbe essere tagliata a metà con 15 ministeri invece degli attuali 29, per lo più umoni, fatta di new entry in politica e, soprattutto, di personalità 'cleaving'.

Jair Bolsonaro lo considera il suo modello, il generale in cui probabilmente ha più fiducia. Augusto Heleno era il suo istruttore all'accademia militare negli anni '70 e dovrebbe occupare la carica di ministro della Difesa. Come primo comandante in capo della missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite ad Haiti dal 2004 al 2005, il generale in pensione difende l'uso dei cecchini per combattere le bande di narcotrafficanti. Avrebbe potuto essere il candidato alle Presidenziali contro Jair Bolsonaro ma il suo partito, il PRP, non lo ha voluto.

Jair Bolsonaro ha diversi nomi per chi ha scritto la parte economica del suo programma elettorale. Paulo Guedes, un economista di 69 anni, discepolo della Scuola di Chicago e quindi ultra-liberale, permise a Jair Bolsonaro di conquistare la fiducia dei mercati. La posizione del Ministro dell'Economia è quindi riservata a lui, potrebbe persino diventare un "super ministro" alla testa dei ministeri delle finanze, del commercio, della pianificazione e della Segreteria di Stato per gli investimenti pubblici. Sostenitore di uno stato minimo, sostiene un cambiamento radicale nel modello economico del Brasile: massicce privatizzazioni per ridurre il debito pubblico dell'84% del prodotto interno lordo (PIL) e un controllo più rigoroso delle finanze pubbliche. Resta da vedere quale sarà il suo spazio di manovra, Jair Bolsonaro che ha posto il veto ai suoi piani di privatizzare la compagnia petrolifera Petrobras ed Eletrobras, specializzandosi nella produzione e distribuzione di energia elettrica.