Il Cremlino: Putin e Trump al G20 si sono incontrati "ripetutamente"

Putin e Trump al G20 si sono incontrati "ripetutamente". Si dice "sorpreso" Dmitri Peskov, il portavoce di Vladimir Putin delle notizie di stampa sull'incontro "segreto" tra il leader della Casa Bianca Donald Trump e il capo del Cremlino, a margine del G20. Secondo Peskov non c'è stato nessun secondo incontro segreto, poichè era previsto e concordato per via diplomatica un incontro in quella sede e non importa quanti abboccamenti ci siano stati nella stessa occasione. Peskov parla di "stupore" in un'intervista sul Primo canale russo. "L'uso di un termine come segreto o incontro segreto, è una sorpresa assoluta e non lo capisco. È stato ufficialmente concordato per via diplomatica un incontro bilaterale e quindi nell'ambito (del G20) ripetutamente si sono scambiati idee e frasi. Non ci sono state riunioni segrete. Affermarlo è assolutamente assurdo" ha detto Peskov. L'addetto stampa ha aggiunto che tali dichiarazioni nei media americani indicano che l'establishment politico degli Stati Uniti ha mantenuto un atteggiamento malsano nei confronti della Russia. La comparsa di tali informazioni sui media è stata definita da Peskov, citando il presidente russo, "schizofrenia".