Il dilemma di Francesco I

Papa Francesco è un riformatore. Papa Francesco è un gesuita. Papa Francesco è un gesuita riformatore, il che è una accoppiata abbastanza naturale considerando il passato dei seguaci di Sant’Ignazio di Loyola.

I recenti fatti che hanno visto le dimissioni di Libero Milone -Revisore Generale del Vaticano-e del suo superiore il cardinale George Pell,”ministro dell’economia”, richiamato in Australia per un processo di pedofilia e, soprattutto, il non rinnovo del capo dell’ ex- Sant’Uffizio, Gerhard Ludwig Müller sostituito con il gesuita spagnolo Luis Francisco Ladaria Ferrer che è stato sfiorato da voci su una sua non denuncia di un prete pedofilo, sono tutti sintomi di una crisi notevole tra Papa Bergoglio e la sua Curia romana che non lo ha mai molto amato.

L’evento “politicamente” più importante è sicuramente l’allontanamento di Müller dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Il teologo tedesco, a quanto si dice in Vaticano in ambienti cardinalizi, potrebbe divenire un centro attrattore del dissenso di alti prelati contro Papa Francesco.

Müller è già è un punto di riferimento per i conservatori che non tollerano la visione teologica e pastorale di Papa Francesco in favore dei poveri, dei migranti, degli ultimi insomma, come del resto insegna il Vangelo.

I conservatori sono preoccupati invece che la Chiesa perda il suo valore di istituzione secolare a scapito di un atteggiamento eccessivamente pauperistico.

Dal canto suo Bergoglio è molto forte perché con lui sta gran parte dell’opinione pubblica mondiale e i fedeli e questa forza il Papa ha utilizzato ed utilizza per contrapporsi alla Curia romana.

Insomma una situazione complessa che ricorda la misteriosa fine del pontificato di Benedetto XVI con le sue dimissione inaspettate.

A proposito, c’è un racconto di Herbie Brenann della serie Urania dal titolo “Il dilemma di Benedetto XVI”, uscito nel 1978. Urania

Ecco il link:

http://www.mondourania.com/urania/u741-760/urania745.htm

Un titolo profetico per quello che è accaduto e potrebbe ancora accadere in Vaticano.