Il Dittatore Maduro: le elezioni in Venezuela tra finti votanti e veri morti

Il dramma in Venezuela è di fatto giunto al suo epilogo più duro, infatti è stata votata la tanta odiata Assemblea Costituente, quella che di fatta permetterà all'attuale dittatore Nicolas Maduro di ratificare il fatto che il Venezuela è ormai diventato a tutti gli effetti uno stato di polizia, in totale fallimento e in disaccordo con i suoi oppositori e la comunità internazionale.

Così come pure riferito dal titolare del Ministerio Pubblico, Luis Ortega Diaz.

IL DITTATORE MADURO: OLTRE 8 MILINI DI VOTANTI PER IL GOVERNO

Unica realtà certa il numero dei morti nella giornata di votazione: 10 persone hanno persone la vita, un numero altissimo che si aggiunge alle vcentinania morte ammazzate in questo ultimi tre mesi per mano delle squadroni paramilitari mascherati che raprsentano la lunga mano del Governo in carica.

Governo che attraverso il presidente del potere elettorale Lucena Tibisay e senza alcun pudore ha sparato le cifre di coloro che avrebbero votato : oltre 8 milioni pari al 42% a favore di una legge talmente democratica che solo la sua messa ai voti è di per sé palesemente anticostituzionale in quanto sarebbe dovuta partire da una decisione popolare.

IL DITTATORE MADURO: 2.5 MILIONI DI VOTANTI PER L'OPPOSIZIONE



Ben altra musica dalle opposizioni che parlano di un'astensione pari all'88%, soltanto meno di 2 milioni e mezzo di venezuelani schierati con il regime avrebbero votato secondo quando affermato dal presidente dell'assemblea nazionale costituente ANC Henri Ramos Allup.

IL DITTATORE MADURO: LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE NON RICONOSCE IL VOTO IN VENEZUELA



Sta di fatto che Paesi come Messico, Stati Uniti d'America, Spagna e tutta l'Europa unita hanno già dichiarato che non riconosceranno l'Assemblea. Washington ha pure dichiarato che risponderà con ulteriori sanzioni in un paese ormai alla fame e con una inflazione giornaliera di oltre il 1000 per cento.

E Maduro? Assolutamente sotto trance continua a chiedere all'opposizione di sedersi al tavolo della pace da una parte mentre dall'altra manda i suoi squadroni paramilitari nelle strade e impone leggi da coprifuoco.

Purtroppo non c'è ancora fine al dramma umana venezuelano.