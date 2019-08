Il folle agosto degli americani. Aragoste, mercatini e giochi equestri

Parte oggi a Rockland,nello Stato del Maine, il primo evento nella lista americana di "cosa fanno nel mese di agosto". Un mese che non segnala date di personaggi importanti. Ma il festival dell'aragosta, appunto a Rockland, sara' visitato per 5 giorni da 400 mila americani che amano il crostaceo. Divoreranno tonnellate di aragoste, spendendo 10 milioni di dollari.

Subito dopo,tutti in Pennsylvania, dove a Manheim presenteranno una serie di giochi equestri del Rinascimento. Gli americani amano i cavalli e impazziscono nel seguire le giostre,le lotte dei cavalieri vestiti come nel XV secolo. Un evento che non dimenticheranno.

In auto,in bus,treno o aereo, milioni di americani (parlano di 170 milioni) attendono con ansia il mese di agosto, perche' ogni anno si presenta un evento nuovo, Quest'anno, per esempio, si annuncia la "yard sale" piu' lunga nel mondo. Si tratta di vendere roba usata nel proprio cortile.

Solo che il cortile sara' lungo 1200 chilometri perche' attraversera' lo Stato della Geogia, Sud e Nord Carolina, Tennessee, Virginia e perfino il Distretto della Colombia. Milioni di persone acquisteranno oggetti in condizioni malandate per dieci venti dollari;poi ci lavoreranno un po' e le rivenderanno con profitto. Il rodeo e' semore stato la passione degli americani del west,i cosiddetti cowboys. L'Arizona e' lo Stato che attira milioni di uomini (ma anche di donne) pronti a cavalcare un cavallo bizarro,o un toro stordito con l'alcool. Urla e spari di colt in aria per ore, fino a quando esauriranno scotch e tequila.

I giornali dicono sempre la stessa cosa: evento puramente americano,dimenticando forse che Brasile e Argentina hanno avuto rodei prima degli Stati Uniti. Non importa. Gli yankees amano dire che "loro sono stati i primi" praticamente in tutto. Non lontano dall'Arizona,a Monterey,in California, gli appassionati di auto soprattutto d'epoca, bruciano una settimana d'agosto per arrivare nel paradiso delle quattro ruote, che sono state vendute anche per milioni di dollari. Una Ferrari per un milione e due, quattro anni fa.

Ma,dulcis in fundo, agosto e' il mese preferito dalle americane, perche' in questi 31 giorni celebreranno "l'eguaglianza" delle donne in America, partito nel 1920 con la legge che permise loro di votare. Guai ai mariti se a agosto dimenticassero che la donna USA e' uguale a loro. Comunque non c'e' pericolo. In America la donna ha saldamente in mano le redini dell'uguaglianza. E gli uomini lo sanno.