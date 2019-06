Sovranisti, successo a termine. Il populismo? Sarà sconfitto dalla demografia

Qualche giorno fa Trump ha preferito cedere con il Messico sui dazi ed invece avere garanzie sull’immigrazione; sembra una marcia indietro ma invece non così. Vediamo il perché. Azzardo una previsione, basata su un fattore ad ora irreversibile: i partiti populisti in Europa e i repubblicani in America non hanno futuro. Il fattore è quello demografico. Partiamo dall’America, serbatoio di idee e sperimentazioni.

E’ il 1965, il presidente Lyndon B. Johnson firma una nuova legge sull'immigrazione che avrebbe cambiato il volto della nazione. L'Immigration and Nationality Act, firmato ai piedi della Statua della Libertà il 3 ottobre 1965, abolisce il sistema di quote in base al quale gli immigrati venivano scelti sulla base della loro razza e discendenza. Fino ad allora l’immigrazione era quasi esclusivamente riservata a persone provenienti dall’Europa; ben sette su otto immigrati nel 1960 provenivano dall'Europa. A quella cerimonia, ai piedi della statua della libertà i presidente disse: “dobbiamo corregge un errore crudele e duraturo nella condotta della nazione americana, quello che firmiamo oggi non è un disegno rivoluzionario e non influenzerà la vita dei cittadini americani”.

I repubblicani per voce del senatore Feighan cercarono di limitare gli effetti di questa decisione facendo passare l’opzione che anziché privilegiare genericamente quegli immigrati le cui abilità erano “particolarmente vantaggiose” per gli Stati Uniti, si desse priorità a coloro che avessero già parenti negli Stati Uniti, con una via preferenziale a fratelli e sorelle adulti di cittadini statunitensi naturalizzati. Nel giustificare il cambiamento, Feighan disse ai suoi alleati conservatori che la preferenza per il ricongiungimento familiare avrebbe favorito quelle nazionalità già rappresentate nella popolazione degli Stati Uniti, vale a dire gli europei.

A distanza di cinquant’anni, nonostante la regolamentazione sui flussi annuali immigratori, quella legge ha prodotto effetti del tutto imprevedibili ed inattesi. Ciò che Feighan e i suoi alleati non avevano capito è che la motivazione degli europei a trasferirsi negli Stati Uniti stava diminuendo, mentre la spinta alla migrazione stava crescendo in Asia, Africa, America del Sud e altri paesi non europei. I numeri ci descrivono bene questo stravolgimento immigratorio: gli europei sono passati dal 75% al 15%, gli asiatici sono passati dal 5% al 30%, i centro/sud americani dal 19% al 55%, gli africani dal 2% al 7%. I centro/sud americani sono per la stragrande maggioranza messicani.

Il trend dei voti alle elezioni americane si sta spostando molto velocemente nel seguente modo:

voto dei bianchi: 60% ai repubblicani, 40% ai democratici;

voto dei neri: 10% repubblicani, 90% democratici;

voto degli ispanici (Centro/Sud America): 30% repubblicani, 70% democratici;

voto degli asiatici: 30% repubblicani, 70% democratici;

voto altre etnie: 40% repubblicani, 60% democratici.

Il voto di un’ampia maggioranza è dunque dem.

Ma anche con questo giro di vite l’elettorato americano democratico avrà comunque la meglio nei prossimi anni. Nel 2050 il 33% degli americani sarà ispanico, il 15% sarà africano ed il 10% asiatico. I bianchi saranno appena il 42%. I presidenti americani saranno, salvo rare eccezioni, democratici.

In Europa si sta attuando lo stesso trend. La pressione demografica maggiore in questo caso proverrà dall’Asia e dall’Africa, che passerà nel 2050 da 1,2 miliardi a 2,5 miliardi di persone, di queste ben quasi 500 mila saranno solo nigeriane. Facendo le debite proporzioni elettorali e l’ipotetico orientamento politico degli extracomunitari che stanno arrivando in Italia, i partiti di sinistra saranno i favoriti nel futuro ed addirittura ad oggi otterrebbero in diverse zone del Paese la maggioranza qualora si estendesse nel breve periodo il diritto di voto agli immigrati (cosa che la sinistra voleva fare non molto tempo fa con lo jus soli). A Prato nell’ultima tornata elettorale abbiamo avuto per la prima volta 2 cinesi eletti con il PD. In Europa abbiamo già alcuni esempi di come si sia spostato il voto in funzione della pressione demografica: a Londra il sindaco è pakistano, il sindaco di Rotterdam è un marocchino, a Parigi il sindaco è una spagnola.

In conclusione dall’esperienza americana bisognerebbe imparare che i nuovi assetti politici saranno cambiati nel futuro dai flussi immigratori. Questi ultimi, se non si vorranno rapidi cambiamenti elettorali, dovrebbero essere regolati con quote precise ed inderogabili; inoltre concedere lo status di rifugiato dovrebbe essere una eccezionalità in quanto dà diritto ad un sistema più favorevole al ricongiungimento familiare e dopo appena 5 anni al voto (in quanto si può chiedere la cittadinanza italiana).