Il Trump che non ti aspetti: il coach.

Pochi sanno che l’attuale Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, è stato, oltre che un imprenditore di successo in numerosi campi tra cui l’immobiliare un coach e cioè una di quelle figure che aiuta tramite libri e corsi la gente a ottenere dei risultati.

Trump ha scritto infatti diversi libri tra cui:

Trump 101 la Via del Successo (2016), Il tocco di Mida. Perché alcuni imprenditori diventano ricchi ed altri no (2012), Perché vogliamo che tu sia ricco (2007), Non arrenderti mai (2009) in Italia editi da Gribaudi e Pensa in grande (2010) edito da Rizzoli.

A sua volta, Trump, è stato a “scuola” da Anthony Robbins, il più famoso coach Usa, che in Italia è stato il “maestro” di Roberto Re di cui abbiamo parlato qui: http://www.affaritaliani.it/costume/roberto-re-mental-coach-uscite-dalla-vostra-zona-di-comfort-sarete-felici-445067.html

I libri di Trump, come ci si può aspettare, sono dedicati quasi esclusivamente a insegnare a fare affari, soprattutto in campo immobiliare che è il campo di azione dell’attuale Presidente americano.

Ad esempio in Non arrenderti mai, Trump racconta la vicenda della sua vita professionale giocata, come detto, prevalentemente nel difficile mercato immobiliare dapprima Usa e poi mondiale.

Racconta delle enormi difficoltà progettuali e finanziarie con cui si è dovuto confrontare e come ha superato tutto.

Dagli episodi della sua vita lavorativa trae poi spunti nei suoi libri per consigliare il lettore, chiunque esso sia, a raggiungere gli obiettivi professionali che si è proposto tramite degli appositi box da lui chiamati “Il coach Trump”.

Leggendo i libri si vengono a sapere degli aneddoti sconosciuti del nuovo Presidente Usa.

Ad esempio:

La caratteristica di un bravo leader? La disciplina.

Come avere successo? Impara tutto il possibile sul tuo obiettivo.

Chi ammiri di più nella storia? Abramo Lincoln e Winston Churchill perché hanno guidato il loro popolo in periodi molto difficili.

Esci per pranzo? No. Mangio sulla scrivania per non interrompere il lavoro.

Che consigli dai per chi vuole fare l’imprenditore? Sii pronto ai problemi.: li avrai ogni giorno. Non arrenderti mai!

Cosa volevi fare da bambino? Il giocatore di baseball o il costruttore.

Hai mai paura? Sono cauto ma non timoroso.

Quale era la tua materia preferita a scuola? La matematica. Eccellevo in geometria.

A che ora ti alzi? Alle cinque.

(Tratto da Non arrenderti mai, ed. Gribaudi)

Insomma un Trump pre - presidenziale che tuttavia mostra in nuce da uomo di affari tutte le caratteristiche (positive e negative) che lo hanno poi accompagnato nella nuova avventura alla guida del più potente Stato della Terra.