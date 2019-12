Impeachment, abuso di potere e ostruzione le accuse a Trump

Abuso di potere e ostruzione del Congresso sono due i capi di "accusa" che saranno messe al voto per l'impeachment di Donald Trump nella vicenda dell'Ucrainagate: lo ha annunciato il presidente della commissione giustizia Jerrold Nadler, sostenendo che il presidente ha messo se stesso davanti al paese minacciandone la sicurezza, corrompendo le elezioni e violando la costituzione. "Sono emerse prove schiaccianti e incontestabili, non ci ha lasciato altra scelta": lo ha detto il presidente della commissione intelligence Adam Sxchiff che ha coordinato le indagini dei dem. "Ha cercato aiuto dal'Ucraina per i suoi interessi personali, essere rieletto, e non per il bene del Paese. E la sua cattiva condotta continua ancora in questi giorni", ha aggiunto Schiff.

"Non c'è alcuna prova di illeciti da parte del presidente" ha ribadito la Casa Bianca in una nota in cui, punto per punto, replica alle accuse dei democratici. "L'Ucraina ha affermato che non c'è stata alcuna pressione e gli aiuti militari all'Ucraina non ci sarebbero senza il presidente Trump", continua la nota sostenendo come l'amministrazione Obama "si sia rifiutata per anni di farlo". "L'impeachment è un'ingiustizia e un inganno senza precedenti".