Impeachment Trump, i Dem chiedono testimonianza di Bolton e Mulvaney

USA: IMPEACHMENT, DEM CHIEDONO TESTIMONIANZA BOLTON E MULVANEY AL SENATO

Il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer, ha chiesto alla maggioranza repubblicana che al processo di impeachment del presidente vengano chiamati a testimoniare alti funzionari dell'amministrazione, tra i quali l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton ed il capo dello staff Mick Mulvaney.

Schumer, che ha proposto anche di chiamare a testimoniare il consigliere di Mulvaney Robert Blair ed il funzionario dell'ufficio Bilancio Michael Duffey, ha sottolineato, in una lettera inviata al leader della maggioranza repubblicana, Mitch McConnell, che questi funzionari hanno "diretta conoscenza delle decisioni dell'amministrazione" in relazione al Kievgate, la vicenda al centro dell'impeachment. "Tutti e quattro sono stati chiamati a testimoniare alla Camera ma non si sono presentati", ha ricordato il leader democratico nella lettera.