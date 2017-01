In 250mila per l'insediamento di The Donald

La cerimonia di insediamento di Donald Trump ha attirato a Washington circa 250mila persone, lo scorso venerdì 20 gennaio. Una cifra lontanissima dal milione e 800mila persone che nel 2009 parteciparano al giuramento del primo mandato di Barack Obama.

Ma non si tratta comunque di un flop per il nuovo presidente Usa. A parte l'exploit senza precedenti e paragoni del presidente democratico, la media degli ultimi trent'anni di partecipazione alla cerimonia di insediamento è di poco superiore a 305mila. Trump, anche se non ha fatto di certo il pieno, non è stato nemmeno un flop colossale come molti suoi detrattori speravano.