Esteri

Martedì, 24 dicembre 2019 - 11:49:00 India, batosta alle elezioni nel Jharkand per Modi dopo le proteste Il portavoce del partito, 'non è stato un voto sulla legge per la cittadinanza'

Il partito di governo Bharatiya Janata Party (Bjp), ha perso le elezioni nello stato orientale di Jharkhand, sconfitto da una coalizione formata da partiti regionali e dal Partito del Congresso, la principale forza di opposizione a livello nazionale. Per il Bjp, la sconfitta nello stato nel quale governava dal 2014 appare, secondo gli osservatori, una bocciatura delle politiche messe in campo dal premier Narendra Modi. Per il partito nazionalista induista si tratta della seconda sconfitta elettorale a livello statale, dopo la netta vittoria nelle elezioni nazionali di maggio. Secondo il portavoce del Bjp Gopal Krishna Agarwal è "sbagliato" attribuire la sconfitta nel Jharkhand alle proteste legate alla controversa legge sulla cittadinanza.