India, il divorzio istantaneo diventa reato. Approvata la Muslim Women Bill

Sentenza storica in India, dove la Camera Alta, o Consiglio degli Stati dell'India, ha approvato il Muslim Women Bill, ossia la legge che rende reato penale il ripudio islamico istantaneo, conosciuto come "triplo talaq". La legge si è resa necessaria dopo il vuoto legislativo creato da una decisione di incostituzionalità della Corte Suprema.

Il Muslim Women Bill punisce con pene fino a tre anni la pratica che nelle comunità islamiche rendeva immediatamente effettivo un divorzio non appena il marito ripeteva tre volte la parola "talaq" - ossia divorzio - sia a voce alta, sia per iscritto, sia addirittura per mail. Il provvedimento era già stato approvato la settimana scorsa alla Camera Bassa, o Camer del popolo indiano. Ora è passato grazie all'astensione di partiti come il Jdu, Janata Party United, e l'Aiadmk, AllIndia Anna Dravida Munnetra Kazahagam, che con la loro scelta hanno fatto scendere l soglia della maggioranza.