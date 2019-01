India: scontri e violenze in Kerala dopo l'ingresso di donne nel tempio indù

Sono scoppiati scontri e violenze in tutto il Kerala, in India, dopo l'ingresso di due donne in un tempio indu', storica 'prima volta' dopo la sentenza della Corte Suprema che ha ribaltato il tradizionale divieto religioso riguardante le donne in eta mestruale. Violenti scontri sono stati segnalati tra decine di persone davanti al Parlamento dello Stato a Thiruvananthapuram. Le proteste con violenze sporadiche sono stati segnalate anche in diverse altre citta' in tutto lo Stato nel sud dell'India. All'alba due donne indiane sono riuscite a entrare in uno dei piu' sacri templi indu', quello di Sabarimala nel Kerala, e sono state le prime a compiere lo storico passo dopo che a settembre la Corte Suprema ha cancellato il divieto di ingresso alle donne tra i 10 ei 50 anni, perche' considerate impure. Bindu Ammini, 42anni, e Kanaka Durga, 44, sono entrate nel 'sancta sanctorum' scortate da alcuni agenti di polizia, molti in borghese, tra una folla di uomini. Negli ultimi mesi decine di donne aveva tentato senza successo di compiere il pellegrinaggio al tempio di Ayyappa, il dio indu' rimasto celibe, ma non c'erano riuscite, bloccate da centinaia di fedeli e anche attivisti dei gruppi di estrema destra.