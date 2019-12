India, stupratori danno fuoco a una donna per non farla testimoniare

India: stupratori danno fuoco a donna perche' non testimoni

Nuovo caso di violenza ai danni di una donna in India. Una 23enne sta lottando contro la morte dopo essere stata data alla fiamme mentre era diretta in tribunale per testimoniare contro i suoi rapitori. L'aggressione si e' verifica nel distretto di Unnao, nello stato dell'Uttar Pradesh, nel nord dell'India. La ragazza era in viaggio verso il tribunale in relazione allo stupro di cui era rimasta vittima lo scorso marzo, da parte di due uomini. Si trovava in una stazione ferroviaria quando un gruppo di uomini l'ha aggredita, trascinandola in un campo vicino e incendiandola.

La vittima ha riportato gravi ustioni su tutto il corpo e, secondo fonti mediche locali, le sue condizioni sono critiche. La polizia ha gia' arrestato 5 uomini, tra cui i suoi 2 presunti stupratori, sospettati di aver appiccato il fuoco sulla ragazza. Stupri, aggressioni, violenze di ogni genere ai danni di bambine, ragazze e donne sono all'ordine del giorno in India e nonostante crescenti manifestazioni la piaga sociale non accenna a diminuire. Secondo i dati diffusi dal governo, nel 2017 la polizia ha registrato 33.658 casi di donne stuprate, una media di 92 al giorno