Infanzia: nel mondo una "bambina sposa" ogni 7 secondi

Nel mondo, ogni 7 secondi una ragazza di età inferiore a 15 anni si sposa, spesso costretta dai propri genitori a unirsi a uomini anche molto più grandi di lei. Ogni anno sono circa 15 milioni le ragazze che contraggono matrimonio prima di aver compiuto i 18 anni e di queste 4 milioni non hanno ancora 15 anni. Il Niger detiene il primato dei matrimoni precoci tra le ragazze, con il 60% delle giovani tra i 15 e i 19 anni sposate. E' quanto emerge dal primo Indice globale sull'infanzia negata nel mondo, contenuto nel Rapporto ''Infanzia rubata'' di Save the Children, presentato in occasione della Giornata Internazionale dei bambini.

Nel Niger sono soprattutto le giovani che vivono nelle aree rurali ad essere coinvolte nel fenomeno: sono infatti già sposate 9 ragazze su 10 sotto i 18 anni che vivono nelle zone più povere del Paese rispetto a 1 su 3 nella capitale Niamey. Dopo il Niger, la classifica mondiale dei matrimoni precoci vede ai primi posti Repubblica Centrafricana (55%), Bangladesh (44%) e Sud Sudan (40%). Ma anche l'Europa non è esente dal fenomeno delle 'spose bambine', con più di 1 ragazza su 10 (11%) che contrae matrimonio prima di aver compiuto i 18 anni.

La Norvegia presenta invece la percentuale più bassa al mondo (0,1%) di ragazze che si sposano tra i 15 e i 19 anni, mentre in Italia il valore ammonta a 1,5%. (segue) Non solo. Tra le altre piaghe dell'infanzia negata, descritta da Save the Children, ci sono anche le gravidanze precoci. Ogni 2 secondi, infatti, una ragazza tra i 15 e i 19 anni mette al mondo un bambino, pari a circa 17 milioni di giovani ogni anno. Nel mondo, la quasi totalità delle gravidanze precoci avviene nei Paesi in via di sviluppo (95%). I matrimoni precoci hanno impatti devastanti sulla vita delle ragazze, costrette di fatto a rinunciare alla propria infanzia e, spesso, alla possibilità di andare a scuola e di costruirsi un futuro.

Le spose bambine, inoltre, rischiano fortemente di contrarre malattie sessualmente trasmissibili, di essere vittime di violenza domestica o di andare incontro a complicazioni durante il parto. Queste ultime costituiscono la seconda causa di morte al mondo tra le ragazze tra i 15 e i 19 anni. Anche in questo caso è il Niger, dove 1 ragazza su 5 ha un bambino prima di compiere 19 anni, (20%) ad occupare il primo posto della classifica. Seguono Mali (17,4%), Angola (16,2%) e Guinea (14%). Sull'altro versante della graduatoria, il tasso più basso si registra in Corea del Nord (0,05%), con l'Italia che arriva a sfiorare quota 0,6%, un valore decisamente inferiore rispetto a Paesi come Regno Unito (1,4%) e Stati Uniti (2,1%).