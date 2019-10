Intesa Usa-Turchia per il cessate il fuoco. Trump: "Grazie Erdogan"

E' stata raggiunta l'intesa per un cessate-il-fuoco in Siria. Lo ha detto il vice presidente americano, Mike Pence, al termine di un incontro in Turchia con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Buone notizie dalla Turchia", ha subito twittato Donald Trump, annunciando la conferenza stampa da Ankara del vice presidente, Mike Pence, e il segretario di Stato, Mike Pompeo. "Grazie Erdogan, milioni di vite saranno risparmiato". Le milizie curde si ritireranno entro cinque giorni dal confine tra Siria e Turchia. Dopo, comincera' il ritiro turco dal Paese mediorientale. Spiega Mike Pence. "Il presidente americano, Donald Trump, revocherà le sanzioni contro la Turchia dopo il cessate il fuoco nel Nord-Est della Siria" comunica soddisfato il il vice presidente americano.