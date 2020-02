Iowa, Sanders e Buttigieg: "Noi avanti". Ma è caos sul conteggio, Trump ride

Usa 2020: caucus Iowa, spoglio manuale e risultati ritardano

Caos al via delle primarie del Partito Democratico americano, ancora senza risultati ufficiali in Iowa, dove un errore tecnico ha causato ore di attesa. I voti vengono tutti ricontati manualmente e questo portera' a conoscere il risultato piu' avanti in giornata, probabilmente nel pomeriggio ora italiana.

USA: SANDERS, IN IOWA 'FAREMO MOLTO MOLTO BENE, PRIMA O POI AVREMO RISULTATI'

Bernie Sanders è positivo e fiducioso ed è certo di andare "molto, molto bene" una volta che i risultati dei caucus in Iowa verranno diffusi, qualunque sia il momento in cui ciò avverrà. In attesa di conoscere l'esito di una consultazione segnata dai ritardi causati apparentemente dal malfunzionamento di una app, il senatore del Vermont in corsa per la nomination presidenziale e in testa negli ultimi sondaggi si è mostrato soddisfatto e comunque certo "che prima o poi i risultati verranno annunciati". Intanto è tornato ad attaccare Trump, definito "bugiardo patologico" e ha ribadito i suoi appelli a sostenere un sistema sanitario universale e l'istruzione universitaria pubblica gratuita.

USA: BUTTIGIEG, 'ANDIAMO NEL NEW HAMPSHIRE VITTORIOSI'

Pete Buttigieg pronuncia un discorso da vincitore rivolto ai suoi sostenitori ancora in attesa di conoscere i risultati dei caucus nell'Iowa, rinviati a causa di problemi tecnici emersi in sede di conteggio. L'Iowa "ha scioccato la nazione", ha affermato il candidato in corsa per la nomination democratica. "Non conosciamo tutti i risultati, ma sappiamo che tutto è stato detto e fatto. Iowa, avete scioccato la nazione", ha proclamato. "Perché in base a tutte le indicazioni andiamo nel New Hampshire vittoriosi", ha affermato ancora l'ex sindaco di South Bend, nell'Indiana. ''Abbiamo riunito una straordinaria coalizione di americani, progressisti, moderati e futuri ex repubblicani. Ed è così che vinceremo a novembre".