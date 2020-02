Iowa, Sanders si dichiara in testa. Usa, slittano i risultati dei caucus

Usa 2020: Sanders si dichiara in testa in Iowa, Biden quarto - Bernie Sanders canta vittoria in Iowa. La campagna del senatore del Vermont diffonde i suoi risultati interni delle primarie, dai quali emerge Sanders vincitore, seguito da Pete Buttigieg e Elizabeth Warren. Joe Biden e' quarto e Amy Klobuchar quinta.

Caucus in Iowa, Buttigieg dichiara la vittoria - I risultati non ci sono ancora, ma Pete Buttigieg ha dichiarato che tutte le indicazioni fanno intendere che "andiamo in New Hampshire da vincitori". Lo riporta la Cnn. "Che notte: una speranza improbabile è diventata una innegabile realtà: i dati non ci sono ancora, ma tutte le indicazioni che abbiamo convergono su un punto: andiamo in New Hampshire da vincitori" ha detto.

USA: CAUCUS DEM IN IOWA, RITARDI IN DIFFUSIONE RISULTATI, 'NO HACKERAGGIO' - Potrebbero arrivare nel pomeriggio ora italiana i risultati dei caucus democratici in IOWA, le assemblee elettorali che tradizionalmente danno avvio alle primarie per la Casa Bianca negli Stati Uniti. "Ci sono state incongruenze" nel conteggio dei voti attraverso le app, hanno riferito fonti dem, che hanno escluso qualsiasi hackeraggio, ammettendo i forti ritardi e che ci vorrà tempo per condurre "i controlli di qualità". La campagna del presidente Donald Trump ne ha subito approfittato per attaccare i democratici. "Non sanno neanche gestire un caucus e vogliono guidare il governo", ha denunciato su twitter il manager della campagna, Brad Parscale said on Twitter.